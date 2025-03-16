Арбитр Федотов высказался о возможном офсайде перед вторым голом «Спартака» «Зениту»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым забитым мячом «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата.

«Разлиновки не было, так что нам остаётся здесь только доверять Сухому и Амелину. Варанцо Петросян объяснял, что игрок «Зенита» перекрывал игрока «Спартака». И ждём разлиновку офсайда от департамента. Надо доверять системе, у неё уже давно не было диких ошибок, как с той же торчащей ногой Дзюбы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Оба мяча в составе «Спартака» забил Кристофер Мартинс Перейра.