Арбитр Федотов высказался о возможном офсайде перед вторым голом «Спартака» «Зениту»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым забитым мячом «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Разлиновки не было, так что нам остаётся здесь только доверять Сухому и Амелину. Варанцо Петросян объяснял, что игрок «Зенита» перекрывал игрока «Спартака». И ждём разлиновку офсайда от департамента. Надо доверять системе, у неё уже давно не было диких ошибок, как с той же торчащей ногой Дзюбы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Оба мяча в составе «Спартака» забил Кристофер Мартинс Перейра.
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