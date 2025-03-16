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Арбитр Федотов высказался о возможном офсайде перед вторым голом «Спартака» «Зениту»

Арбитр Федотов высказался о возможном офсайде перед вторым голом «Спартака» «Зениту»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым забитым мячом «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Разлиновки не было, так что нам остаётся здесь только доверять Сухому и Амелину. Варанцо Петросян объяснял, что игрок «Зенита» перекрывал игрока «Спартака». И ждём разлиновку офсайда от департамента. Надо доверять системе, у неё уже давно не было диких ошибок, как с той же торчащей ногой Дзюбы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Оба мяча в составе «Спартака» забил Кристофер Мартинс Перейра.

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