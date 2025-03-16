«Краснодар» не обращался в РПЛ с просьбой о переносе матча из Ростова
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что «Краснодар» не просил перенести матч 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0) из-за качества поля на «Ростов Арене».
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'
«Краснодар» не обращался в лигу с переносом матча. Это было по ходу матча на Кубок с «Зенитом» и после. Вызывало вопросы качество поля, но мы направили комиссию. К сожалению, бывает, когда картинка ненадлежащая. Есть алгоритмы с оценкой поля — у «Ростова» они соответствующие», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.
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