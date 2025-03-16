«Надо догонять «Зенит». Почётный президент ОКР — о тратах «Спартака» на трансферы
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Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о тратах московского «Спартака» в зимнее трансферное окно, а также оценил уровень игры легионеров в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Нормально отношусь к большому количеству иностранцев в составе «Спартака». Они есть во всех командах, а у нас и свои ребята хорошие.
Надо как-то догонять «Зенит». Главное, чтобы эти трансферы были хорошие. Видите, как Мартинс проявил себя в последних матчах. Будем надеяться, что и другие заиграют. Ещё и Барко отлично сегодня играл, Маркиньос — все легионеры!» — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
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