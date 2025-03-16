«Надо догонять «Зенит». Почётный президент ОКР — о тратах «Спартака» на трансферы

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о тратах московского «Спартака» в зимнее трансферное окно, а также оценил уровень игры легионеров в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Нормально отношусь к большому количеству иностранцев в составе «Спартака». Они есть во всех командах, а у нас и свои ребята хорошие.

Надо как-то догонять «Зенит». Главное, чтобы эти трансферы были хорошие. Видите, как Мартинс проявил себя в последних матчах. Будем надеяться, что и другие заиграют. Ещё и Барко отлично сегодня играл, Маркиньос — все легионеры!» — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.