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«Приближаемся к справедливому решению». Алаев о возвращении России на международную арену

«Приближаемся к справедливому решению». Алаев о возвращении России на международную арену
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу возвращения России на международную арену. Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что некоторые политики помешали вернуть российские команды U17 на международную арену.

«Как мне кажется из общения с УЕФА, из интервью Чеферина, ситуация меняется. Я смотрю с оптимизмом, но не буду обозначать горизонты. Мы приближаемся к справедливому решению по нашим клубам и сборной», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

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