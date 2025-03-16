Деян Станкович высказался о победе «Спартака» над «Зенитом»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Мне не очень нравится говорить об отдельных игроках. Все провели фундаментальный матч. Мартинс никогда не сдаётся, нужно было верить в него. Это чувство веры даёт всем силы. Мы поменяли роль Мартинса, он мне отплатил, отплатил команде. Мы провели блестящий матч с очень сильным соперником», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Полузащитник из Люксембурга забил два мяча своей команды, принеся «Спартаку» первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.
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