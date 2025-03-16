Деян Станкович высказался о победе «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне не очень нравится говорить об отдельных игроках. Все провели фундаментальный матч. Мартинс никогда не сдаётся, нужно было верить в него. Это чувство веры даёт всем силы. Мы поменяли роль Мартинса, он мне отплатил, отплатил команде. Мы провели блестящий матч с очень сильным соперником», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Полузащитник из Люксембурга забил два мяча своей команды, принеся «Спартаку» первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.