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Президент РФС Дюков отреагировал на решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную России

Президент РФС Дюков отреагировал на решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбу. Нападающий может сыграть за команду впервые с лета 2021 года.

«Вызов Дзюбы в сборную — решение Карпина. Он его прокомментировал. Валерий Георгиевич считает, что Артём заслужил это приглашение. Ни я, ни Митрофанов не влияли на это решение. Это решение только главного тренера. Когда Карпин принимал его, точно не думал о привлечении дополнительных болельщиков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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