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Глава РФС Дюков объяснил выбор стадиона для проведения матчей сборной России в марте

Глава РФС Дюков объяснил выбор стадиона для проведения матчей сборной России в марте
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, почему оба мартовских матча сборной России, с Гренадой и Замбией, пройдут на домашнем стадионе «Динамо».

«Мы принимаем решения исходя из разных обстоятельств, в том числе и логистики. На данный момент есть «ВТБ-Арена», где газон отлично подготовлен. И с точки зрения логистики для тех сборных, которые мы пригласили, это было оптимальное место проведения матчей.

В Нижнем Новгороде по-прежнему действует ограничение посещаемости. Проведём матчи там, но позже. Они закончат строительство ледовой арены — будет разрешена полная посещаемость. Тогда проведём там матч», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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