Фото: офсайдная линия в момент второго гола Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра чисто забил второй мяч в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: Кадр из трансляции

28-летний Мартинс Перейра выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Всего в 97 матчах за команду на его счету 16 голов и 16 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

Эта победа стала для «Спартака» первой над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года. Красно-белые набрали 43 очка и поднялись на вторую строчку турнирной таблице, подвинув петербуржцев, набравших такое же количество очков, на третье место. Сейчас РПЛ уходит на зимнюю паузу.