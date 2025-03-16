Фото: офсайдная линия в момент второго гола Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра чисто забил второй мяч в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Фото: Кадр из трансляции
28-летний Мартинс Перейра выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Всего в 97 матчах за команду на его счету 16 голов и 16 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.
Эта победа стала для «Спартака» первой над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года. Красно-белые набрали 43 очка и поднялись на вторую строчку турнирной таблице, подвинув петербуржцев, набравших такое же количество очков, на третье место. Сейчас РПЛ уходит на зимнюю паузу.
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