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Деян Станкович: пропущенный гол от «Зенита» был шоком, но ребята не сломались

Деян Станкович: пропущенный гол от «Зенита» был шоком, но ребята не сломались
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Прекрасная победа, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа с 2017-го. Но я только начинаю карьеру, поэтому не могу назвать эту победу главной в карьере. Я рад был видеть ребят, которые действительно заслужили эту победу.

Что касается тактики, то надо было заставить ребят верить. «Зенит» активно вышел играть, у них игроки высокого уровня. Нам нужны были идеальные 100 минут. Для нас было шоком, когда «Зенит» сравнял счёт, но ребята не сломались. Неоднократно отмечал, что Семак — прекрасный тренер, против его команды очень сложно играть. Но впереди много важных матчей. Мне нравится эта гонка, сегодня я счастлив», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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