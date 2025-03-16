Деян Станкович: пропущенный гол от «Зенита» был шоком, но ребята не сломались

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прекрасная победа, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа с 2017-го. Но я только начинаю карьеру, поэтому не могу назвать эту победу главной в карьере. Я рад был видеть ребят, которые действительно заслужили эту победу.

Что касается тактики, то надо было заставить ребят верить. «Зенит» активно вышел играть, у них игроки высокого уровня. Нам нужны были идеальные 100 минут. Для нас было шоком, когда «Зенит» сравнял счёт, но ребята не сломались. Неоднократно отмечал, что Семак — прекрасный тренер, против его команды очень сложно играть. Но впереди много важных матчей. Мне нравится эта гонка, сегодня я счастлив», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.