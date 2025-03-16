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Александр Дюков прокомментировал исторический рекорд Артёма Дзюбы

Александр Дюков прокомментировал исторический рекорд Артёма Дзюбы
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением об историческом рекорде форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола.

«Я безусловно рад за Артёма, это серьёзное и важное достижение. Поздравил его. Рекорды и интрига, удастся ли их побить, всегда дополнительно привлекает болельщиков. Это важно во всех видах спорта, в том числе и игровых. В хоккее мы следим за ещё одним возможным рекордом. Однако это разные виды спорта, поэтому Овечкина и Дзюбу тяжело сравнивать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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