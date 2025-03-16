Видеообзор победного матча «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ
Поделиться
Московский «Спартак» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Зенит» (2:1), выйдя в турнирной таблице на второе место. Предлагаем вашему вниманию обзор всех голов встречи, предоставленный пресс-службой красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе ВКонтакте московского «Спартака».
Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра. У гостей отличился Луис Энрике.
Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года. «Спартак» благодаря ей набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.
Комментарии
- 16 марта 2025
-
23:31
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:40
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:14
-
22:11