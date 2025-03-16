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Видеообзор победного матча «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ

Видеообзор победного матча «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ
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Московский «Спартак» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Зенит» (2:1), выйдя в турнирной таблице на второе место. Предлагаем вашему вниманию обзор всех голов встречи, предоставленный пресс-службой красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе ВКонтакте московского «Спартака».

Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра. У гостей отличился Луис Энрике.

Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года. «Спартак» благодаря ей набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.

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