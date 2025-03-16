Видеообзор победного матча «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ

Московский «Спартак» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Зенит» (2:1), выйдя в турнирной таблице на второе место. Предлагаем вашему вниманию обзор всех голов встречи, предоставленный пресс-службой красно-белых.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе ВКонтакте московского «Спартака».

Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра. У гостей отличился Луис Энрике.

Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года. «Спартак» благодаря ей набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.