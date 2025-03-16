Глава РФС Дюков высказался о скандале с Венделом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об эпизоде с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Бразилец получил прямую красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Сам футболист заявил, что подвергся оскорблениям на расовой почве.

«Мы провели своё расследование вокруг скандала с Венделом. Был факт провокации со стороны болельщиков «Факела», это спровоцировало тот жест Вендела. И такое поведение трибун, и этот жест наказуемы. Клуб, стадион и игрок получили наказания.

Обратили ли на это внимание представители ФИФА и УЕФА? Обратили внимание мы. Думаю, что клуб со своей стороны тоже проведёт работу со своими болельщиками и впредь ничего подобного мы не увидим ни в Воронеже, ни на других стадионах», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.