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Глава РФС Дюков — о Сантосе: приглашение игроков — это ответственность и решение Карпина

Глава РФС Дюков — о Сантосе: приглашение игроков — это ответственность и решение Карпина
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос не попал в окончательный список на матчи с Гренадой и Замбией.

«Вопрос, почему Сантоса не оказалось в окончательном списке, задайте Карпину. Приглашение игроков — его прерогатива, он принимает решения. За всё время я только один или два раза интересовался, почему тот или иной игрок не получил приглашение в сборную. Причём это было уже после завершения сборов. Это ответственность и решение Валерия Георгиевича», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне Сантос принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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