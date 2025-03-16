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В РФС заявили, что не возражали против совмещения должностей Карпина в сборной и «Ростове»

В РФС заявили, что не возражали против совмещения должностей Карпина в сборной и «Ростове»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация не возражала против совмещения постов главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Параллельно специалист занимал аналогичную должность в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Мы переподписали контракт с Карпиным и не возражали насчёт совмещения должностей в сборной и в клубе. Уйти из «Ростова» — решение Карпина, но для нас всегда было предпочтительно, чтобы Валерий Георгиевич работал только со сборной. Это произошло. Ещё раз: это его решение, мы никакого давления на него не оказывали. У нас есть договорённость, что, пока сборная не принимает участие в официальных матчах, совмещение возможно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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