В РФС заявили, что не возражали против совмещения должностей Карпина в сборной и «Ростове»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация не возражала против совмещения постов главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Параллельно специалист занимал аналогичную должность в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Мы переподписали контракт с Карпиным и не возражали насчёт совмещения должностей в сборной и в клубе. Уйти из «Ростова» — решение Карпина, но для нас всегда было предпочтительно, чтобы Валерий Георгиевич работал только со сборной. Это произошло. Ещё раз: это его решение, мы никакого давления на него не оказывали. У нас есть договорённость, что, пока сборная не принимает участие в официальных матчах, совмещение возможно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.