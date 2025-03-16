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Результаты матчей РПЛ 16 марта

Результаты матчей РПЛ 16 марта
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Сегодня, 16 марта, прошли четыре матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 16 марта:

«Акрон» — ЦСКА — 1:2;
«Рубин» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0;
«Ростов» — «Краснодар» — 0:1;
«Спартак» Москва — «Зенит» — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

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Турнирная таблица РПЛ
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