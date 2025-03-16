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Защитник «Спартака» Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом»
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлая игра, все понимали, что встретились два хороших соперника. В первом тайме мы владели инициативой. Хорошо, что под конец смогли забить. А самое приятное, что смогли победить. Были какие-то судейские ошибки, но самое главное, что гол засчитали.

Впереди ещё много игр, всё может поменяться. Надо забывать эту игру и думать о следующей. Впереди тяжёлые выезды. Пауза на сборные — время, чтобы немного перезарядиться, успокоиться. Хорошо, что победили «Зенит», эта была очень важная игра, если мы хотим бороться за чемпионство, потому что потеряли очки с «Рубином», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года. «Спартак» благодаря ей набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.

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