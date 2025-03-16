Нападающий «Зенита» Энрике: жаль, что мой гол «Спартаку» не смог принести команде очки

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике высказался о поражении команды в 21-м туре Российской Премьер-Лиги от «Спартака» (1:2), а также прокомментировал собственный забитый мяч.

«Очень рад, что смог сегодня отличиться. Рад, что работа, которую я проделываю на тренировках, наконец вылилась в забитый мяч. Очень жаль, что этот гол не смог принести очки нашей команде — был шанс, что какие-то всё-таки увезём. К сожалению, не удалось. Но ничего, нужно продолжать работать. Впереди ещё достаточное количество матчей, надо стараться побеждать в каждом из них», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же очков у занимающего третье место «Зенита». Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», в активе которого 46 набранных очков.