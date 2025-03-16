«Ньюкасл» впервые за 70 лет выиграл английский крупный трофей

Сегодня, 16 марта, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

Отметим, что для клуба этот титул стал первым крупным в Англии за 70 лет. В сезоне-1954/1955 «Ньюкасл» выиграл Кубок Англии. Самым последним титулом команды была победа в Чемпионшипе в сезоне-2016/2017, а в 2006 году «сороки» выиграли Кубок Интертото.

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.