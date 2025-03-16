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«Ньюкасл» впервые за 70 лет выиграл английский крупный трофей

«Ньюкасл» впервые за 70 лет выиграл английский крупный трофей
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Сегодня, 16 марта, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

Отметим, что для клуба этот титул стал первым крупным в Англии за 70 лет. В сезоне-1954/1955 «Ньюкасл» выиграл Кубок Англии. Самым последним титулом команды была победа в Чемпионшипе в сезоне-2016/2017, а в 2006 году «сороки» выиграли Кубок Интертото.

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

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