Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Энрике оценил своё функциональное состояние

Нападающий «Зенита» Энрике оценил своё функциональное состояние
Комментарии

Автор единственного гола «Зенита» в матче со «Спартаком» (1:2) нападающий Луис Энрике заявил, что с физической точки зрения чувствует себя хорошо.

«Оцениваю своё функциональное состояние как очень хорошее. Много работаю на тренировках, чувствую себя хорошо и стараюсь выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы набирать ещё более качественную форму. Понятно, что во многих компонентах нужно прибавлять. Буду стараться», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

24-летний футболист стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Ботафого». В ворота «Спартака» бразилец забил первый мяч в футболке сине-бело-голубых.

Материалы по теме
«Спартак» сделал это впервые с 2017 года! Развязка с «Зенитом» в концовке — просто кино
«Спартак» сделал это впервые с 2017 года! Развязка с «Зенитом» в концовке — просто кино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android