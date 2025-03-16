Нападающий «Зенита» Энрике оценил своё функциональное состояние

Автор единственного гола «Зенита» в матче со «Спартаком» (1:2) нападающий Луис Энрике заявил, что с физической точки зрения чувствует себя хорошо.

«Оцениваю своё функциональное состояние как очень хорошее. Много работаю на тренировках, чувствую себя хорошо и стараюсь выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы набирать ещё более качественную форму. Понятно, что во многих компонентах нужно прибавлять. Буду стараться», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

24-летний футболист стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Ботафого». В ворота «Спартака» бразилец забил первый мяч в футболке сине-бело-голубых.