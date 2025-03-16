Созин: с «Зенитом» мы увидели настрой «Спартака» на чемпионство. У клуба к нему всё готово

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не зря вся страна ждала этот матч. От Калининграда до Владивостока люди понимали, что здесь решается судьба чемпионства. Не знаю, какие там рейтинги, но, думаю, они рекордные.

При этом «Спартак» обыграл-то «Зенит» абсолютно по делу. Немножко упустили время с заменами: проведи пораньше – и совсем не дали бы дышать «Зениту». А так, только во второй половине второго тайма «Зенит» чуть забрал мяч. Но в целом «Спартак» смотрелся лучше. И победил заслуженно.

Важно: Станковичу реально есть кем усилить команду. А Горшковым и Соболевым игру усилить нельзя. Это тоже разница между сегодняшним «Спартаком» и «Зенитом». Гол Энрике — это загляденье, но это один момент игрока в этом матче.

«Спартак» рвётся к чемпионству, и я не просто так говорил, что поражение от «Рубина» ничего не значит. Они реально могут стать чемпионами — сегодня у клуба всё к этому готово. Состав мы видели давно, а сегодня, с «Зенитом», увидели и настрой. Он запредельный.

«Краснодар»? Они ещё оступятся и дадут шанс «Спартаку» себя обогнать. «Зенит» обыграет «Краснодар» дома, сомнений у меня нет. Поэтому у «Спартака» самые предпочтительные шансы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.