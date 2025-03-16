Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 21-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 16 марта, завершился 21-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

15 марта, суббота:

«Оренбург» — «Факел» — 1:0;

«Химки» — «Ахмат» — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 4:0;

«Локомотив» — «Динамо» Москва — 2:1.

16 марта, воскресенье:

«Акрон» — ЦСКА — 1:2;

«Рубин» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0;

«Ростов» — «Краснодар» — 0:1;

«Спартак» Москва — «Зенит» — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).