Литвинов: вызову Дзюбы в сборную России не удивился — сейчас он на коне

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Вызову Дзюбы в сборную не удивился. Для меня он очень сильный игрок. В последней игре в Кубке я убедился, что он в хорошей форме, несмотря на возраст. Сейчас он на коне», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.