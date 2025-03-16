Игрок «Зенита» Энрике назвал свою любимую позицию на поле

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал, на какой позиции на поле чувствует себя лучше всего.

«Правый край атаки — моя излюбленная позиция. Всегда продуктивнее всего получалось выступать там, ещё со времён игры в Бразилии. Но при этом я стараюсь не ограничиваться только этой позицией, быть максимально разносторонним игроком линии атаки и быть полезным там, где главному тренеру понадобится моя помощь», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста три матча и один гол за «Зенит».