Литвинов: болельщики — 50 процентов успеха «Спартака» в победе над «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о вкладе болельщиков в победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень приятно играть в такой атмосфере. Думаю, болельщики — 50 процентов успеха в сегодняшней победе. Когда они гонят, поддерживают, ты их видишь, всё происходит по-другому. Огромное им спасибо. Думаю, болельщики рады, что открыли трибуну», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года. «Спартак» благодаря ей набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.