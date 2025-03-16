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Литвинов: болельщики — 50 процентов успеха «Спартака» в победе над «Зенитом»

Литвинов: болельщики — 50 процентов успеха «Спартака» в победе над «Зенитом»
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о вкладе болельщиков в победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Очень приятно играть в такой атмосфере. Думаю, болельщики — 50 процентов успеха в сегодняшней победе. Когда они гонят, поддерживают, ты их видишь, всё происходит по-другому. Огромное им спасибо. Думаю, болельщики рады, что открыли трибуну», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года. «Спартак» благодаря ей набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.

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