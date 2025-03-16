«Тоже обожаете эту команду?» «Спартак» показал фото из раздевалки после игры с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала фотографию из раздевалки команды после победы в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра. У гостей отличился Луис Энрике.

Последний раз «Спартак» обыграл «Зенит» 29 сентября 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Та встреча закончилась со счётом 3:0.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.