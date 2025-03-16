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Игрок «Зенита» Энрике: отсутствие Вендела на поле ощущается, он очень важный игрок для нас

Игрок «Зенита» Энрике: отсутствие Вендела на поле ощущается, он очень важный игрок для нас
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги признался, что команде не хватает дисквалифицированного полузащитника Вендела.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Вендел — очень важный игрок для нашей команды. Когда его нет на поле, это ощущается. Но я могу сказать, что каждый футболист, который выходит на поле, старается сделать всё и отдать все силы. Нужно поднять голову повыше, двигаться дальше. Впереди девять финалов. Будем стараться выиграть в каждой игре», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Вендел пропустил матч со «Спартаком» из-за нецензурного жеста, показанного в игре с «Факелом».

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