Игрок «Зенита» Энрике: отсутствие Вендела на поле ощущается, он очень важный игрок для нас

Нападающий «Зенита» Луис Энрике после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги признался, что команде не хватает дисквалифицированного полузащитника Вендела.

«Вендел — очень важный игрок для нашей команды. Когда его нет на поле, это ощущается. Но я могу сказать, что каждый футболист, который выходит на поле, старается сделать всё и отдать все силы. Нужно поднять голову повыше, двигаться дальше. Впереди девять финалов. Будем стараться выиграть в каждой игре», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Вендел пропустил матч со «Спартаком» из-за нецензурного жеста, показанного в игре с «Факелом».