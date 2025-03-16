Игрок «Спартака» Литвинов рассказал, о чём общался с Александром Соболевым

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился деталями беседы с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.

— Слова Соболева про Петербург не намёк, что он скучает по Москве?

— Нет. Я не буду все карты раскрывать, потому что это наше личное. Поделился, как ему переход в другую команду, когда на него такое давление оказывается. Просто пообщались, рассказал, как у него в личной жизни дела, про сына и так далее, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Победа красно-белых в очном матче позволила команде обойти «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и подняться на вторую строчку. В активе «Спартака» и «Зенита» по 43 очка по итогам 21-го тура РПЛ.