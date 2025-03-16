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Игрок «Спартака» Литвинов рассказал, о чём общался с Александром Соболевым

Игрок «Спартака» Литвинов рассказал, о чём общался с Александром Соболевым
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился деталями беседы с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Слова Соболева про Петербург не намёк, что он скучает по Москве?
— Нет. Я не буду все карты раскрывать, потому что это наше личное. Поделился, как ему переход в другую команду, когда на него такое давление оказывается. Просто пообщались, рассказал, как у него в личной жизни дела, про сына и так далее, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Победа красно-белых в очном матче позволила команде обойти «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и подняться на вторую строчку. В активе «Спартака» и «Зенита» по 43 очка по итогам 21-го тура РПЛ.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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