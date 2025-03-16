«Байер» победил «Штутгарт», уступая в два мяча к середине второго тайма

Завершился матч 26-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025, в котором встречались «Штутгарт» и «Байер». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Даниэль Зиберт. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Байера»

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте благодаря голу форварда Эрмедина Демировича. На 48-й минуте нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте латераль «Байера» Жереми Фримпонг сократил отставание в счёте. На 62-й минуте опорник гостей Гранит Джака поразил собственные ворота. На 68-й минуте защитник «Байера» Пьеро Инкапье вновь сократил отставание своей команды. На 88-й минуте полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер записал на свой счёт автогол. На 90+4-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик принёс своей команде победу.

«Байер» занимает второе место в Бундеслиге с 56 очками и отставанием от «Баварии» в шесть очков. «Штутгарт» имеет в своём активе 37 очков после 26 матчей и располагается на 10-й строчке.