«ПСЖ» — «Марсель»: Дембеле открыл счёт на 17-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 26-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Команды встречаются на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Перерыв
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17' 2:0 Мендеш – 42'
На 17-й минуте матча футболисты «Пари Сен-Жермен» открыли счёт. Отличился вингер сборной Франции Усман Дембеле.
«Пари Сен-Жермен» возглавляет чемпионскую гонку в Лиге 1 после 25 туров. В активе парижан 65 набранных очков. «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками. Отрыв от «Монако», который занимает третье место, составляет два очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
23:31
-
23:31
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:40
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:14