Кристофер Мартинс высказался о первой с 2017 года победе «Спартака» над «Зенитом» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о первой с 2017 года победе красно-белых над «Зенитом» в рамках Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 16 марта, «Спартак» победил сине-бело-голубых со счётом 2:1, а сам Мартинс оформил дубль.

«Удивительные чувства! Рады и счастливы, что выиграли! Да, давненько этого не случалось, но мы не живём прошлым! Надо не расслабляться и идти дальше», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.