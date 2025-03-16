Игрок «Спартака» Мартинс: до рекорда Дзюбы мне далековато, придётся много работать
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, оформивший дубль в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура, ответил на вопрос о своей форме, а также на шутку про бомбардирский рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
— Не знаю, как объяснить мою игру на этой неделе. Думаю, это результат моей работы и всей команды. Очень здорово, что удалось так помочь команде.
— Ты угрожаешь рекорду Дзюбы.
— Ещё далековато до этого, придётся много работать. Здорово, что так получается, — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Мартинс выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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