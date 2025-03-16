Игрок «Спартака» Мартинс: до рекорда Дзюбы мне далековато, придётся много работать

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, оформивший дубль в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура, ответил на вопрос о своей форме, а также на шутку про бомбардирский рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— Не знаю, как объяснить мою игру на этой неделе. Думаю, это результат моей работы и всей команды. Очень здорово, что удалось так помочь команде.

— Ты угрожаешь рекорду Дзюбы.

— Ещё далековато до этого, придётся много работать. Здорово, что так получается, — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Мартинс выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.