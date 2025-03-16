Стало известно, какую нецензурную фразу крикнул Луис Энрике после гола в ворота «Спартака»

Бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике после забитого гола в ворота московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги прокричал в камеру нецензурную фразу на португальском языке.

Бразилец прокричал: «Зенит», «Зенит», блин (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), идите нахрен». Отметим, что после гола бразильца сине-бело-голубые успели пропустить второй мяч и упустить ничью.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.