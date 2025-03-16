Стало известно, какую нецензурную фразу крикнул Луис Энрике после гола в ворота «Спартака»
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Бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике после забитого гола в ворота московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги прокричал в камеру нецензурную фразу на португальском языке.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Бразилец прокричал: «Зенит», «Зенит», блин (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), идите нахрен». Отметим, что после гола бразильца сине-бело-голубые успели пропустить второй мяч и упустить ничью.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.
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