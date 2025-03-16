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Игрок «Спартака» Мартинс не стал называть «Зенит» самой сильной командой РПЛ

Игрок «Спартака» Мартинс не стал называть «Зенит» самой сильной командой РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос, является ли санкт-петербургский «Зенит» на данный момент самой сильной командой Российской Премьер-Лиги.

— «Зенит» сейчас самая сильная команда в РПЛ?
— Все команды сильные, ко всем надо готовиться. Каждый матч очень важный, мы ко всем готовимся каждую неделю, — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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