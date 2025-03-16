Игрок «Спартака» Мартинс высказался о возможном офсайде в моменте со вторым голом «Зениту»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, оформивший дубль в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура, высказался о возможном офсайде в моменте со своим вторым забитым мячом.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Ещё не было времени посмотреть момент с голом. Думаю, там была неочевидная ситуация, но гол засчитали», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.
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