Игрок «Спартака» Мартинс: после побед думаем о Промесе — он тоже часть этого

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ высказался о поддержке бывшего нападающего клуба Квинси Промеса, ныне выступающего в составе «Дубай Юнайтед».

«Поддержка Промеса важна. Он легенда клуба, мой друг и других игроков. Он есть в групповом чате, каждый раз он нас поддерживает. Мы это чувствуем. Когда побеждаем, думаем о нём, потому что он тоже был частью этого», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.