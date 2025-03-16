«ПСЖ» — «Марсель»: Нуну Мендеш забил на 42-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Команды встречаются на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество парижского клуба. Ранее вингер Усман Дембеле забил первый мяч на 17-й минуте.

«Пари Сен-Жермен» возглавляет чемпионскую гонку в Лиге 1 после 25 туров. В активе парижан 65 набранных очков. «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками. Отрыв от «Монако», который занимает третье место, составляет два очка.