Созин: жалко смотреть на глаза Семака. Там только безысходность — это влияет на «Зенит»

Известный футбольный эксперт Андрей Созин высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне жалко смотреть на глаза Семака. Это глаза измученного человека, который не понимает, как исправить ситуацию, что поменять. В его глазах – только безысходность. А у Станковича совсем другие эмоции. Эти эмоции на «Зенит» тоже влияют. И у Семака, именно сегодня, не та аура, при которой выигрываются чемпионства», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.