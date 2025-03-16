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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», забив три безответных мяча

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», забив три безответных мяча
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Хойлунд – 28'     0:2 Гарначо – 67'     0:3 Фернандеш – 90'    

На 28-й минуте нападающий Расмус Хойлунд вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 67-й минуте аргентинский вингер Алехандро Гарначо удвоил преимущество «красных дьяволов». В обоих мячах автором результативной передачи становился капитан манкунианцев Бруну Фернандеш. На 90-й минуте португалец сам стал автором гола.

После этой победы в активе «Манчестер Юнайтед» стало 37 очков. Подопечные Рубена Аморима находятся на 13- месте в таблице АПЛ. «Лестер» с 17 очками идёт на 19-й строчке.

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