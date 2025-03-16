«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», забив три безответных мяча

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:0.

На 28-й минуте нападающий Расмус Хойлунд вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 67-й минуте аргентинский вингер Алехандро Гарначо удвоил преимущество «красных дьяволов». В обоих мячах автором результативной передачи становился капитан манкунианцев Бруну Фернандеш. На 90-й минуте португалец сам стал автором гола.

После этой победы в активе «Манчестер Юнайтед» стало 37 очков. Подопечные Рубена Аморима находятся на 13- месте в таблице АПЛ. «Лестер» с 17 очками идёт на 19-й строчке.