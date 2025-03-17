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Аталанта — Интер, результат матча 16 марта 2025, счёт 0:2, Серия А 2024-2025

«Интер» победил «Аталанту» в Серии А, команды завершали игру в составах 10 на 10
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Интером». Команды встречались на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Давиде Массой. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера».

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Аугусто – 54'     0:2 Мартинес – 87'    
Удаления: Эдерсон – 81' / Бастони – 90+5'

На 54-й минуте матча отличился крайний защитник гостей Карлос Аугусто. Ассистировал ему полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 81-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Бразильский полузащитник Эдерсон был удалён за две жёлтые карточки. На 88-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес удвоил разрыв в счёте. На 90+5-й минуте вторую жёлтую получил центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони.

«Интер» возглавляет чемпионскую гонку в Серии А с 64 очками в 29 матчах. «Аталанта» по итогам 29-го тура осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 58 очками. Второе место занимает «Наполи». В активе подопечных Антонио Конте 61 набранное очко.

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