«Интер» победил «Аталанту» в Серии А, команды завершали игру в составах 10 на 10

Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Интером». Команды встречались на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Давиде Массой. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера».

На 54-й минуте матча отличился крайний защитник гостей Карлос Аугусто. Ассистировал ему полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 81-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Бразильский полузащитник Эдерсон был удалён за две жёлтые карточки. На 88-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес удвоил разрыв в счёте. На 90+5-й минуте вторую жёлтую получил центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони.

«Интер» возглавляет чемпионскую гонку в Серии А с 64 очками в 29 матчах. «Аталанта» по итогам 29-го тура осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 58 очками. Второе место занимает «Наполи». В активе подопечных Антонио Конте 61 набранное очко.