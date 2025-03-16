«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: Альварес открыл счёт на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес открыл счёт в матче.

После 27 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 26 игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 60 очков.