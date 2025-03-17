Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ после 21-го тура

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матчей 21-го тура чемпионата.

Главным фаворитом является «Краснодар», чьи шансы на чемпионство оцениваются в 47,3%. Шансы московского «Спартака» на первое место оцениваются в 18,7%, «Зенита» — в 28,7%, «Локомотива» — в 3,1%, московского «Динамо» — в 1,4%, ЦСКА — в 0,8%.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и воронежский «Факел» (14).