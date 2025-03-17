«ПСЖ» победил «Марсель» в матче лидеров французской Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Пари Сен-Жермен».

На 17-й минуте отличился вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. На 42-й минуте матча защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество парижской команды. На 51-й минуте нападающий «Марселя» Амин Гуири отыграл один мяч. На 76-й минуте защитник «Марселя» Поль Лирола отправил мяч в собственные ворота после прострела с фланга.

«ПСЖ» возглавляет чемпионскую гонку во Франции после 26 туров. В активе команды 68 очков. Отрыв парижан от второго места увеличился до 19 очков. На втором месте с 49 очками располагается «Марсель».