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ПСЖ — Марсель, результат матча 16 марта 2025, счёт 3:1, Лига 1 2024-2025

«ПСЖ» победил «Марсель» в матче лидеров французской Лиги 1
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Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Пари Сен-Жермен».

Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Мендеш – 42'     2:1 Гуири – 51'     3:1 Лирола – 76'    

На 17-й минуте отличился вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. На 42-й минуте матча защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество парижской команды. На 51-й минуте нападающий «Марселя» Амин Гуири отыграл один мяч. На 76-й минуте защитник «Марселя» Поль Лирола отправил мяч в собственные ворота после прострела с фланга.

«ПСЖ» возглавляет чемпионскую гонку во Франции после 26 туров. В активе команды 68 очков. Отрыв парижан от второго места увеличился до 19 очков. На втором месте с 49 очками располагается «Марсель».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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