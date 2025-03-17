Радимов: «Спартак» был объективно лучше «Зенита», но при Абаскале проиграл бы этот матч

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Спартака» над сине-бело-голубыми (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Когда «Зенит» сравнял счёт, то ситуация могла качнуться в разные стороны, но «Спартак» был объективно лучше. При Абаскале «Спартак» этот матч проиграл бы, при Станковиче с его харизмой красно‑белые победили», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.