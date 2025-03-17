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Радимов: «Спартак» был объективно лучше «Зенита», но при Абаскале проиграл бы этот матч

Радимов: «Спартак» был объективно лучше «Зенита», но при Абаскале проиграл бы этот матч
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Спартака» над сине-бело-голубыми (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Когда «Зенит» сравнял счёт, то ситуация могла качнуться в разные стороны, но «Спартак» был объективно лучше. При Абаскале «Спартак» этот матч проиграл бы, при Станковиче с его харизмой красно‑белые победили», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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