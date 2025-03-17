«ПСЖ» — «Марсель»: Лирола забил в свои ворота на 76-й минуте
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В эти минуты проходит матч 26-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Команды встречаются на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17' 2:0 Мендеш – 42' 2:1 Гуири – 51' 3:1 Лирола – 76'
На 76-й минуте защитник «Марселя» Поль Лирола отправил мяч в собственные ворота и сделал счёт 3:1. Ранее за «ПСЖ» отличились Усман Дембеле и Нуну Мендеш, а за «Марсель» — нападающий Амин Гуири.
«Пари Сен-Жермен» возглавляет чемпионскую гонку в Лиге 1 после 25 туров. В активе парижан 65 набранных очков. «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками. Отрыв от «Монако», который занимает третье место, составляет два очка.
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