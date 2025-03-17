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Владислав Радимов — о втором голе «Спартака»: показалось, что был очевидный офсайд

Владислав Радимов — о втором голе «Спартака»: показалось, что был очевидный офсайд
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном офсайде в моменте со вторым забитым мячом «Спартака» в ворота сине-бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Показалось, что было очевидное положение «вне игры» и «Спартак» рано радуется. Но это с нашей позиции так казалось, и стоп‑кадр так показывал. Но думаю, что в судейской есть другие повторы, арбитры так грубо ошибиться не могли», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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