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«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: Торрес сравнял счёт на 78-й минуте

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: Торрес сравнял счёт на 78-й минуте
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В эти минуты проходит матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). На момент написания новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
2-й тайм
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'    

На 78-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт.

После 27 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 26 игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 60 очков.

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