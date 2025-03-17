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«Барселона» вырвала победу в матче с «Атлетико», проигрывая 0:2 к 72-й минуте

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 70-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. На 78-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 90+2-й минуте Ламин Ямаль вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Торрес оформил дубль.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.