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Атлетико М — Барселона, результат матча 16 марта 2025, счёт 2:2, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» вырвала победу в матче с «Атлетико», проигрывая 0:2 к 72-й минуте
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Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 4:2.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. На 70-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. На 78-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 90+2-й минуте Ламин Ямаль вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Торрес оформил дубль.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.

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