Результаты матчей чемпионата Италии 16 марта

16 марта прошли матчи 29-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Италии, 29-й тур. Результаты матчей 16 марта

«Аталанта» — «Интер» — 0:2

«Фиорентина» — «Ювентус» — 3:0

«Рома» — «Кальяри» — 1:0

«Болонья» — «Лацио» — 5:0

«Венеция» — «Наполи» — 0:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Интер», который набрал 64 очка. На втором месте располагается «Наполи», который набрал 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая записала в свой актив 58 очков. В топ-5 входят «Больнья» и «Ювентус», которые набрали 53 и 52 очка соответственно.

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