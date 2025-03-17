Результаты матчей чемпионата Англии 16 марта

Вчера, 16 марта, прошли три встречи в рамках 29-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 16 марта:

«Арсенал» — «Челси» — 1:0;

«Фулхэм» — «Тоттенхэм» — 1:0;

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 58 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 54 очка. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 48 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 29 матчей.