Результаты матчей Бундеслиги 16 марта

Вчера, 16 марта, прошли три встречи в рамках 26-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матча чемпионата Германии 16 марта:

«Бохум» — «Айнтрахт» — 1:3;

«Хайденхайм» — «Хольштайн» — 3:1;

«Штутгарт» — «Байер» — 3:4.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко по итогам 25 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 44 очками занимает «Майнц». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (18), «Хольштайн» (17) и «Бохум» (20).